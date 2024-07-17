На Бали возобновление прямых рейсов в Россию назвали ключевым вопросом

На Бали считают ключевым вопрос восстановления прямого авиасообщения с Россией, заявил журналистам глава департамента туризма индонезийского острова Тжок Багус Пемаюн. Чиновник сообщил, что сейчас российские туристы входят в топ-10 посетителей курорта и занимают девятое место по количеству отдыхающих.

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Появление прямых рейсов позволит привлечь больше путешественников из России, поэтому возобновить полеты надеются в ближайшее время. Конкретных дат Тжок Багус Пемаюн пока не назвал.

По подсчетам редакции TourDom.ru, это уже девятый анонс беспересадочных рейсов на Бали с начала года. Запустить их пока не удается, потому что индонезийские авиакомпании и поставщики услуг в аэропортах боятся санкций США. Российские перевозчики готовы летать на остров, если принимающая сторона создаст условия, необходимые для обслуживания наших самолетов, – заправки, стоянки и мелкого ремонта. Еще нужно найти способ проведения расчетов с местными воздушными гаванями.

Восстановить прямое авиасообщение РФ и Бали пытаются уже 2 года. «Аэрофлот» и «Россия» анонсировали беспересадочные рейсы еще в 2023-м, но полеты так и не запустили. Пока россияне добираются на остров со стыковками в ОАЭ, Китае и Турции. Сейчас стоимость билетов с одной пересадкой в Шанхае начинается от 79 тыс. руб.