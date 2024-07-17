Авиакомпания "Россия" возобновит полеты из Москвы в Гавану (Куба) с 13 октября, сообщил ТАСС официальный представитель авиакомпании.

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"Авиакомпания "Россия" возобновит полетную программу из Москвы в Гавану с 13 октября. Авиабилеты уже доступны в продаже на сайте "Аэрофлота" на рейсы по воскресеньям", - отмечается в сообщении.



"Направление высоко востребовано среди путешественников. Рейсами в Гавану с момента открытия прямого авиасообщения между столицами в декабре 2023 года по май 2024 года воспользовались около 20 тыс. путешественников", - добавили в "России".

Авиакомпания также выполняет рейсы из Москвы на курорт Варадеро.