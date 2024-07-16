Таиланд пообещал туристам быстрое прохождение границы по прилете

Власти Таиланда намерены принять меры, чтобы пограничная проверка иностранных гостей в аэропортах по прилете занимала минимум времени. Это должно стать частью усилий по поддержке расширенной программы безвизового въезда, которая вступила в силу со вчерашнего дня, 15 июля.

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«Постараемся сделать так, чтобы прохождение контроля каждым прибывающим пассажиром занимало не более 45 секунд», – цитирует Bangkok Post замглавы Иммиграционного бюро (IB) королевства, генерал-майора полиции Фантану Нутчанарта.



Как именно этого собираются добиться, чиновник не пояснил.

Проверка документов в таиландских аэропортах зачастую требует немало времени. Прежде чем поставить штамп о прибытии в паспорт, у пассажира сканируют отпечатки пальцев. Пограничник сверяет информацию с базой данных в компьютере, убеждается в отсутствии зафиксированных нарушений режима пребывания при предыдущих посещениях Таиланда и т. д. Не исключено, что для ускорения процедуры необходимо ее упрощение, и не факт, что это возможно.

В обсуждении темы в тг-канале «Крыша ТурДома» многие пишут в комментариях, что актуальнее сокращение очередей к пунктам погранконтроля в аэропортах. Из-за границы в Таиланд прибывает много дальнемагистральных широкофюзеляжных самолетов, рассчитанных на большое число пассажиров. Когда лайнеры прилетают с небольшими интервалами, у стоек проверки документов случаются столпотворения. Замглавы IB пообещал, что его служба обратит внимание и на эту проблему:

«Количество сотрудников иммиграционного бюро будет увеличено».



Ранее мы писали, что Таиланд ввел на постоянной основе 60-дневный безвиз для наших туристов. В список стран, граждане которых могут въезжать в королевство с целью отдыха на срок до двух месяцев без оформления визы, включено 93 государства, в том числе Россия.