Чем заняться в Белоруссии: десять идей для бюджетного путешествия

Картошка, тракторы, зубры, озера… А с чем еще у вас ассоциируется Белоруссия? Конечно же, с Минском, который за почти 1000 лет своего существования сгорал до тла 18 раз и не единожды разрушался. А еще в ассоциативный ряд стоит включить такое понятие, как бюджетный отдых. Где же будем отдыхать и что смотреть?

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Перенестись в Средневековье

Белоруссию называют страной замков: в свое время здесь построили около 150 комплексов, но до нас, увы, дошла лишь малая их часть. Итак, в Мирской и Лидской крепостях переносимся в рыцарские времена. В Несвиже ищем призрак Черной панны — прекрасной Барбары Радзивилл, которая вышла замуж за польского короля и была отравлена свекровью. А в Коссовском замке представляем, что ходим по прозрачному полу, под которым плавают рыбки, — говорят, в XIX веке было именно так.

Посетить самый древний в Европе лес

По мнению ученых, Беловежской пуще около 8000 лет, хотя первые упоминания датируются X веком. Как бы то ни было, больше всего заповедник ассоциируется с зубрами, коих там около 600 (при том что в мире существует всего 6500 особей). А ведь к 1919 году зубров в Пуще не осталось: доохотились люди. Пришлось искать по зоопаркам мира. Интересно, что все зубры в заказнике получают имя на букву Б.

Заглянуть в Европу

Если вам кажется, что Белоруссия — это по большому счету советская архитектура, то вам только кажется. Основанный в 1128 году город Гродно, например, перенесет вас в Европу, что вполне логично: до Литвы от него всего 30 км, до Польши — 15 км. Заблудиться в старинных улочках — ваша задача номер один: там есть что посмотреть. Взять хотя бы два замка с оригинальными названиями — Старый (XVI век) и Новый (XVIII век). Первый — как неприступная цитадель, второй — роскошный дворец.

Погулять по болотам

Болота в Белоруссии занимают седьмую часть всей территории, а потому у местных особое отношение к топям. Вот, например, Ельня: 9000 лет «от роду», площадь пять квадратных километров, дом 130 видов птиц! А Ольманы — это бывший военный полигон, здесь много клюквы и «мертвых» озер, где раньше хоронили людей. Ближайшее к Минску болото — Березинский заповедник, по которому проложены экотропы.

Объесться драников

Драники, превратившиеся в бренд, попали в национальную кухню благодаря польскому повару Яну Шытлеру, который в свою очередь позаимствовал рецепт у немцев. Как бы то ни было, именно белорусские драники считаются самыми вкусными в мире: дело в местном картофеле, богатом крахмалом. Собственно, из картошки здесь делают более 1000 блюд: клецки, колдуны, бабка, драчена, лежень, мядзвездь, что бы это все ни значило.

Попасть во «второй Иерусалим»

Так называют крошечный городок Туров, основанный в X веке. Известен он своими «растущими» крестами. По легенде, из Киева в Туров приплыли по реке против течение 12 каменных крестов, которые жители заботливо установили на берегу. В советское время кресты по понятным причинам были затоплены или закопаны. Однако они вдруг начали «всплывать», а один из крестов «вырос» на Борисо-Глебовском кладбище (и продолжает расти, утверждают исследователи). Местные верят, что кресты обладают чудодейственной силой.

Вспомнить историю

В маленьком Бресте тихо и уютно: до сих пор каждый вечер фонарщик зажигает на главной пешеходной улице керосиновые фонари. Но туристы приезжают сюда за другим: об обороне Брестской крепости летом 1941 года местные гиды могут рассказывать долго. Наряду с теми страшными событиями уходит на второй план и тот факт, что цитадель строилась в середине XIX века.

Остановиться в сельской усадьбе

Подоить корову, постричь овец, засолить огурцы-помидоры — чтобы отдохнуть от городской суеты, иногда стоит погрузиться в деревенский быт, с которым, будем честны, многие горожане в наше время и не знакомы. А потому в Белоруссии с ее сельским очарованием активно развивается агротуризм. Путешественники могут остановиться не в отеле, а в сельской усадьбе на природе, чтобы лучше познакомиться с местными традициями.

Попасть на Марс и на Меркурий

Марсианские пейзажи можно увидеть под Солегорском, где в ходе разработки калийных удобрений появились терриконы — искусственные насыпи-отходы производства, напоминающие причудливые горы. Потрескавшаяся от соли земля прилагается. Попасть на предприятие сложно, но можно: главное — договориться с охраной. Перелетаем на Меркурий. Речь про Козьянские болота, а именно про небольшой их участок площадью пять квадратных километров, на котором благодаря «работе» ледника образовалось более 400 озер. Поднимите в воздух дрон, сделайте фото и изображение инопланетной поверхности, испещренной «кратерами».

Узнать загадки озер

Синеокая — закрепился эпитет за республикой: еще бы, ведь на ее территории более 11 тысяч озер. Так что приехать в Белоруссию и не посетить прекрасные водоемы было бы нелогично, тем более чуть ли не каждое хранит свою тайну. Где-то на дне Стоячего озера покоятся несметные сокровища, Свитязь укрыл чуть ли не целый город. А в самом большом озере Нарочь вода, говорят, молодильная, но купаться здесь не рекомендуется из-за насекомых. Лучше поехать в «белорусский Тунис»: здесь загадки никакой, просто на берегу Каташи белоснежный мельчайший песок.