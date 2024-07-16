Armenian Airlines запускает рейс Казань – Ереван
Авиакомпания Armenian Airlines запускает рейс Казань – Ереван. Летать будут на Airbus A321. Продажа билетов уже началась.
Когда
С 9 августа, по пятницам. Вылет в 15:35.
Сколько лететь
Около 3 часов.
Билеты
Слетать туда и обратно можно примерно за 25 000 рублей.
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Кстати, уже в этом году в казанском аэропорту должно начаться строительство третьего терминала, чтобы таких рейсов стало еще больше. По размерам он будет в два раза крупнее нынешних. Новый терминал построят в форме открытой книги, потому что аэропорт носит имя Габдуллы Тукая. Вот как это выглядит на рендерах.
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Armenian Airlines запускает рейс Казань – Ереван