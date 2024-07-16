Туристам предлагают много летнего Египта

С третьей декады июля в Шарм-эль-Шейх (Египет) полетит еще больше прямых чартерных рейсов из Самары.

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Сейчас на этот курорт еженедельно отправляются из волжского города по два лайнера авиакомпании «Россия» в интересах туроператора Библио-Глобус. Anex и «Интурист» заполняют борта AZUR air – три рейса в месяц. С такой же частотой летают самолеты AlMasria, кресла на которых делят Pegas Touristik и Coral Travel (туры на этой перевозке также продает Sunmar. – Ред.). А с 22 июля собственную программу на AlMasria ставит туроператор Fun&Sun, рейсы – раз в 10 дней.

Таким образом, из Самары в Шарм-эль-Шейх во второй половине летнего сезона будет ежемесячно отправляться 18 бортов общей емкостью более 3 тыс. кресел. Кроме того, есть полетная программа Библио-Глобуса на другой египетский курорт – в Хургаду, дважды в неделю на лайнерах «России».

Повышенный интерес туроператоров к летнему Египту, по всей видимости, объясняется выгодными ценами. На фоне не самого дешевого отдыха в Турции это возможность предложить туристам более доступные по стоимости варианты, причем с той же популярной у россиян системой «всё включено».

Стоимость турпакетов на 10 ночей с вылетами из Самары в Шарм-эль-Шейх в первой декаде августа начинается от 129 тыс. руб. за двоих – вариант Fortuna 3* (то есть гостиницу выбирает туроператор. – Ред.), питание all inclusive.

Десятидневный отдых с пакетом ultra all inclusive в отеле 5* на первой линии от моря реально забронировать за 169,6 тыс. руб. на двоих.

В обсуждении темы востребованности летнего Египта в

тг-канале для профессионалов туризма «Крыша ТурДома B2B» турагенты отмечают в комментариях: «Спрос устойчивый», «Как альтернатива дорогой Турции – отлично». Сдерживающим фактором для бронирования отдыха на курортах Египта летом обычно выступает слишком жаркая погода. Однако ценовая доступность туров, похоже, берет верх. Тем более что в июле, например, температура бьет рекорды и на турецком побережье. На прошлой неделе столбик термометра в Анталье

поднимался до 40 градусов, а в ближайшую пятницу и выходные вновь ожидается +36…+39.