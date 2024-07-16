Турагент рассказала, сколько придется заплатить за отдых в Таиланде

В Таиланде сегодня можно отдохнуть как достаточно дорого, так и бюджетно, сообщила NEWS.ru турагент Ирина Кислова. По ее словам, стоимость отдыха зависит в первую очередь от «звездности» отеля. Пребывание в гостинице высокого класса может обойтись от 180 тысяч рублей на двоих за 10 суток, а если выбрать трехзвездочный отель, то цена будет меньше примерно на 35 тысяч рублей.

В июле отдохнуть в Пхукете в отелях высокого уровня могут туристы с бюджетом от 180 тысяч. За эти деньги двое взрослых могут провести 10 дней в пятизвездочном отеле с завтраками. Если выбирать отель уровня три звезды, то ценник, соответственно, окажется ниже — 10 дней можно провести за 145–155 тысяч рублей, — рассказала Кислова.



Ранее тревел-блогер Наталия Ансталь порекомендовала летом вместо Пхукета, который считается самым популярным курортом Таиланда, посетить Паттайю и Ко Самет. По ее словам, в летний сезон климат в этих районах более сухой и мягкий, из-за чего жара ощущается не так сильно. Кроме того, в этот период там нет сильных дождей, уточнила она.

Ансталь подчеркнула, что цены на отдых в Таиланде летом ниже примерно на 20–30% по сравнению с зимним сезоном. Так, по словам Ансталь, зимний отпуск в трехзвездочном отеле в этой азиатской стране обойдется примерно в 100 тысяч рублей за неделю, в то время как летом можно найти варианты за 65–75 тысяч рублей.