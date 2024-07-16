СМИ выяснили, где отдыхают российские олигархи

По данным источников, миллиардер ранее планировал продать яхту за 211 миллионов долларов, но, видимо, передумал, поскольку в ЕС он пока не под санкциями.

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Кроме того, на Французской Ривьере была замечена яхта Lioness V, ранее принадлежавшая основателю Topshop Филиппу Грину. Теперь неназванный богач арендует её за 380 тысяч евро в неделю. Также там находится яхта Phoenix 2, принадлежащая польскому магнату Себастьяну Кульчику. Аренда этого судна с танцплощадкой и художественной галереей стоит миллион долларов в неделю.

В Тулоне пришвартована яхта Black Pearl с черными парусами, которая ранее принадлежала предпринимателю Олегу Бурлакову. А яхта Eclipse, принадлежащая Роману Абрамовичу, находится на турецком курорте Мармарис, узнал Телеграм-канал «Антиглянец».

Ранее эксперт рассказала, какие курорты выбирают россияне в этом сезоне. Кроме того, этим летом самостоятельные туристы чаще всего отдыхают в Турции, Таиланде или России.