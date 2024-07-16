Кыргызстан: ночевки под звездным небом и кумысолечение

Летом жители Бишкека предпочитают сбежать из душного города на природу – в юрты. В горных ущельях Кыргызстана они заняты на несколько месяцев вперед. Что еще предлагают туристам, кроме ночевки под звездным небом, узнала корреспондент «МИР 24» Аида Аматбекова.

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Каждое утро Эмилбек Савданбеков начинает с древнего ритуала. Открывает для отдыхающих в юртах тундук – потолочную часть кыргызского жилища. Через круглое отверстие поступают свет и свежий воздух. Древние кыргызы говорили, что так в дом приходит благо и изобилие.

У Эмилбека сейчас отдыхают туристы из Бишкека. В этом году пляжному отдыху предпочли уединение в горах. Юрты стоят в ущелье Кырчын – одном из самых живописных в стране и всего в 40 минутах езды от Иссык-Куля. Из-за обильных дождей, в ущелье зелено с мая по август, а значит, прохладно. Поэтому и курсы кумысолечения доступны все лето благодаря климату.

Жыпара – супруга Эмилбека. Кобылы узнают ее по красному халату и платку. Если придет в другой одежде, сопротивляются. Сейчас в хозяйстве больше 10 лошадей. Они свободно пасутся в горах, но знают в какое время возвращаться обратно в конюшню.

«Они пять раз в день в горы уходят и обратно возвращаются. Наедятся там свежей травы, а я их потом дою. В день по-разному получается, от 10 литров точно», – рассказала Жыпара Савданбекова.



Парное кобылье молоко полезно при слабом иммунитете, язвах желудка. Кумыс положительно влияет на нервную систему человека. Пить эликсир здоровья можно и детям.

«Я здесь, в горах, отдыхаю больше 10 дней и пью кумыс тоже столько же. В первые два дня сложно немного, но так очищается организм. Но потом такое облегчение, чувствую себя бодрой, голова перестала болеть. Еще этот свежий воздух, все отлично действует на организм», – поделилась туристка Анара Турдалиева.



Также в Кырчыне можно покататься на лошадях. А местные жители за дополнительную плату проведут туристов к горным озерам и покажут тропинки в еловых лесах.