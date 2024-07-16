Куда летят в отпуск россияне: где море чище и нет особого отношения к русским

И хотя число туристических направлений в России уменьшилось, но желание махнуть на отдых за рубеж у путешественников никогда не пропадет. Где любят проводить отпуск российские туристы в 2024 году и чем сейчас удивляет заграница, личными историями о путешествиях поделились с «ФедералПресс» любители дальних берегов.

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Море морю рознь

До 2012 года тюменка Гульмира каждый год отдыхала в Анапе или Сочи. Но недавно, сравнив туры и посчитав расходы, поняла, что дешевле поехать заграницу, пусть даже через Екатеринбург.

«В Турции отели в основном находятся на Средиземном море, а в Египте – Красное море. Сравнивать их невозможно. В Египте оно абсолютно чистое и прозрачное до любых глубин, дно видно до 10–15 метров», – рассказывает Гульмира.



Тюменка уже отдыхала в Турции, Тунисе и Египте. Сравнив свои заграничные путешествия, она отдала предпочтение арабской стране.

«Море в Египте более насыщенное, можно нырять и любоваться красотой рифов и рыбок, словно в научном фильме по телевизору, только эту красоту ты можешь увидеть сам. Например, мурену, количество видов коралловых рыб потрясает, в том числе и опасных. А Средиземное море – обычное, вода непрозрачная и его чаще штормит», – сказала она.



Еще Египет воодушевляет восточным колоритом – это древняя страна фараонов. Кроме того, отдыхать в арабской стране тюменку мотивирует вопрос денег.

«Египет финансово привлекательнее, потому что в Турции серьезная инфляция под 70 %. И на выходе за территорию отеля цены в ближайший магазинах, кафе и ресторанах даже выше, чем в России. В Египте все это дешевле, причем кратно», – акцентирует она.



Чем не угодил Тунис? Тут путешественница отвечает просто: туда теперь можно улететь только из Москвы. Хотя сама страна по качеству и насыщенности отдыха ничем не уступает Египту.

Негостеприимная Турция

После 2022 года Гульмира заметила негативное и неравное отношение турков к российским туристам в сравнении с гостями из Европы.

«Если в отелях тебе улыбаются и стараются хорошо относится, то в аэропорту с принижением относятся к россиянам. Чего только стоит история, когда туристы двое суток ожидали самолет турецких авиалиний. И вторая – когда наших выгнали из зоны ожидания, чтобы там отдохнули туристы из Англии», – возмущается женщина.



В отзывах турецких отелей россияне рассказывают, что чаще всего иностранцам дают браслеты другого цвета. Например, россиянам – серые, а французам и немцам – красные. К ним совершенно другое отношение – более внимательное и приветливое, отмечает тюменка.

Контрасты впечатлений

«Самые глубокие эмоциональные переживания и контраст получаешь, когда уезжаешь отдыхать в зимнее время. На стыке года, в канун декабря. Когда в Тюмени предновогодняя суета, люди наряжают елки, ты вдруг попадаешь из зимы в лето. Это так поразительно», – рассказала корреспонденту «ФедералПресс» туристка Юлия.



В зимнее время тюменка ездила на отдых во второй раз, причем у девушки получается выезжать за границу дважды в год. В 2023 году она летала в Турцию и в эмират Шаршу ОАЭ, а в 2024-м – снова в Турцию и Таиланд.

Когда из суровой сибирской ментальности попадаешь в страну, где все наслаждаются отдыхом, поначалу не понимаешь, что с тобой происходит. Состояние всеобщего релакса создает сюрреалистическую действительность, делится впечатлениями туристка.

Когда в начале мая большая часть россиян предпочла шашлыки на даче, Юлия собрала чемодан улетела в Турцию. Лето здесь было уже теплым, и небольшое количество туристов сделало отдых приятным: возрастные иностранцы и «спокойные» и скромные азиаты, за которыми с интересом наблюдала Юлия.

У туристки нет определенного места отдыха, к которому бы она привязалась. Девушка считает, что нужны контрасты, вспоминая свой отдых в Корее.

«Самое яркое – это Сеул. Когда ты из европейского мира попадаешь сюда, чувствуешь себя героем дорамы. По улицам гуляют одинаково одетые пары, ешь кимпабы на каждом углу, и никто не купается, ведь в Корее это не принято», – с теплотой вспоминает Юлия.



В Таиланде туристку впечатлила необычная для русского человека ситуация: когда ты сидишь в шезлонге, а мимо идет накрашенный мужчина в женском купальнике, и на него никто не обращает внимание.

«Такой вот контраст в менталитете», – подытожила тюменка.



Напомним, что туроператоры рассказали нашему изданию, в какие страны Европы любят летать россияне.