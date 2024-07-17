Белоруссия вводит безвизовый режим для граждан еще 35 европейских стран

С 19 июля Белоруссия вводит безвизовый режим въезда для граждан еще 35 европейских государств. Об этом в среду, 17 июля, сообщили в Министерстве иностранных дел страны.

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— В целях дальнейшей демонстрации открытости и миролюбия нашей страны, приверженности принципам добрососедства, а также для упрощения межчеловеческих контактов и улучшения свободы передвижения президент Республики Беларусь поддержал предложение МИД и иных государственных органов об установлении порядка временного безвизового въезда, выезда и пребывания в Республике Беларусь через все автодорожные и железнодорожные пункты пропуска дополнительно для граждан 35 европейских государств, — говорится в сообщении ведомтсва.



В Белорусском МИДе также уточнили, что технически этот порядок начнет действовать с 08:00 19 июля 2024 года.

Граждане всех европейских стран, в отношении которых Беларусь применяет визовый режим, с пятницы могут въезжать и выезжать через все наземные и воздушные международные пункты пропуска Государственной границы Республики Беларусь по действительным документам, и находиться на территории нашей страны не более 30 суток со дня въезда, говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, все условия въезда, озвученные ранее в отношении других стран, также сохраняются.

Днем ранее стало известно, что веденный Таиландом 60-дневный безвизовый режим для российских граждан будет действовать без ограничения по времени. Безвизовый режим начал действовать 15 июля. Его срок составляет 60 дней, но при желании его можно продлить до 90 дней при оплате пошлины в размере 1900 батов.