Маврикий: что из себя представляет этот африканский курорт

Летние туры на Маврикий построены на стыковочных рейсах, а осенью планируют прямые перелеты «Аэрофлота» из Москвы. Редакция обобщила информацию о правилах въезда в страну, узнала цены на авиабилеты и туры в популярные отели и уточнила, какая на острове погода.

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Остров Маврикий: нужна ли виза

Российским гражданам въезд на Маврикий разрешен без визы на период до 60 дней. До начала поездки каждому туристу необходимо заполнить онлайн-анкету с личными данными на правительственном портале страны.

Для прохождения пограничного контроля предъявляют загранпаспорт, действующий на все время тура. Свой документ обязаны иметь все иностранцы, включая несовершеннолетних. Также необходим QR-код, который присылают после электронной регистрации. Офицеры вправе потребовать показать обратный билет, бронь в отеле или туристический ваучер, а также проверить наличие денег из расчета 100 долларов в сутки на человека.

В Посольстве РФ на Маврикии предупредили, что ввоз электронных сигарет любого типа запрещен, как и снаряжения для подводной охоты. Кто планирует взять с собой собаку или кошку, следует помнить о 5-дневном карантине для питомцев по прилете.

Порт-Луи: рейсы из Москвы и регионов

Полетную программу из Москвы на Маврикий в «Аэрофлоте» планируют начать с октября-ноября, и есть намерение сделать ее круглогодичной. Данного маршрута в расписании пока нет, так что туристы могут улететь на остров в Индийском океане только на стыковочных рейсах. Посмотрели для ориентирования в ценах на вылеты в ближайшее время.

На сайте по бронированию с отправлением из Москвы 20 июля и возвращением 30-го самое выгодное предложение – от 98 тыс. руб. с включенным багажом на рейсах Emirates через Дубай. В дороге – 31 час за счет длительной стыковки, а обратно – вдвое быстрее. Из Санкт-Петербурга перелеты на бортах Emirates были от 125 тыс. руб. на 21 июля туда и обратно через 10 дней.

Авиабилеты Москва – Маврикий на новогодние праздники – от 126 тыс. руб. с багажом на вылет 19 декабря и с возвращением 2 января на самолетах Emirates. В пути со стыковкой в Дубае – по 16 часов. С арабскими авиакомпаниями можно улететь на Маврикий как из столицы, так и из нескольких российских городов. Наличие мест и стоимость авиабилетов на разные даты зависят от количества выкупаемых туроператорами броней.

Остров мечты: тур на Маврикий

Поинтересовались стоимостью летних туров на Маврикий в популярные отели с вылетом из Москвы. К примеру, недельный отдых для двоих в The Residence Mauritius 5* – от 514 тыс. руб. на «все включено» с 26 июля. В Hilton Mauritius Resort & Spa 5* – от 469 тыс. руб. на 8 ночей с завтраками для 2 взрослых с отправлением 29 июля. Бюджетные предложения на июль – от 300 тыс. руб. на неделю.

Если рассматривать поездки на Новый год для двоих, то в Hilton Mauritius 11 ночей обойдутся от 1 085 000 руб. также с питанием BB и вылетом из Москвы 29 декабря. В отеле The Residence Mauritius 5* за 6 ночей с обслуживанием AI – от 990 тыс. руб. с 26 декабря.

Солнечный остров: погода на Маврикии

Метеорологи подсчитали, что Маврикий – одно из самых солнечных мест на земле. В среднем солнце над головой 2,9 тыс. часов в год, практически равномерно по всем месяцам, а пик приходится на октябрь – декабрь. Зимний сезон на острове в Южном полушарии – с мая по октябрь, в эти месяцы на южном и восточном побережье бывает ветрено.

В Порт-Луи на северо-западе острова во второй половине июля ожидают как солнечные, так и пасмурные дни, в основном же переменная облачность, небольшие осадки. Температура воздуха 22–24 °C, также прогревается и океан, а ночью 18–20 °C. В августе-сентябре – преимущественно солнечно. Сильные дожди прогнозируют по многолетним наблюдениям в январе.

В паблике, посвященном Маврикию, собирающимся в июле на отдых посоветовали захватить с собой теплые спортивные костюмы с дождевиками, а также шорты и футболки. У одних тур попал как на дождливые дни с ветром, так и на солнечные. Туристы отметили, что жары не было, но купались каждый день, в целом погоду назвали комфортной, позволившей посмотреть весь остров.

Осенний сезон на маврикийских курортах считают золотой серединой, когда туристы сочетают пляжный отдых с рыбалкой, серфингом и дайвингом.

Как платить: карты UnionPay

Россияне оплачивали покупки на Маврикии картами UnionPay от не попавших под санкции банков. Туристы отметили, что не было проблем с кредиткой Газпромбанка там, где есть соответствующие терминалы, а картой Россельхозбанка в юанях расплачивались в аэропорту, сафари-парке и ряде магазинов. В банкомате приняли рублевую карту Примсоцбанка для снятия маврикийских рупий.

В аэропорту отдыхающие отметили нормальный курс обмена евро и то, что без проблем принимали долларовые купюры старого образца. Среди советов – узнавать заранее, есть ли рядом с выбранным курортом обменные пункты – в отелях предлагают заниженные курсы. Кто-то сталкивался с тем, что в обменниках не было местных денег.

За экскурсии и аренду автомобиля туристы предпочитали платить в рупиях по текущему курсу, а за гидроплан оказалось выгоднее – в евро.

Ранее «ТурДом» писал, что в российском турбизнесе Маврикий считают перспективным направлением, несмотря на прекращение в летний сезон прямых рейсов «Аэрофлота». За первый квартал 2024 года на острове отдохнуло более 14 тыс. россиян – столько же, сколько за весь прошлый год.