Паразиты и зараза: какие опасности подстерегают туристов в Таиланде

Туристам в Таиланде лучше не ходить босиком по пляжу и не есть экзотическую еду, рассказал NEWS.ru профессор кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний факультета естественных наук Государственного университета просвещения терапевт Владимир Сапрыкин. Он отметил, что отдыхающим в азиатской стране стоит постоянно обрабатывать руки санитайзером.

© unsplash

"Яйца гельминтов и сами паразиты могут оказаться везде — на предметах быта, в почве, на растениях. Поэтому не ходите босиком, в том числе на пляже, не покупайте очищенные фрукты, которые продают с лотков, не заказывайте в ресторанах воду или спиртное со льдом. Лед в Таиланде очень часто делают из некипяченой воды, с такой водой можно занести как вирусы и бактерии, так и яйца глистов", — заявил Сапрыкин.



По его словам, воду в Таиланде нужно пить кипяченую или в бутилированную, лучше газированную, так как газ угнетающе действует на бактерии. Сапрыкин напомнил, что фрукты лучше покупать только с неповрежденной оболочкой, а перед употреблением тщательно мыть их горячей водой с хозяйственным мылом, по возможности ошпаривать кипятком.

"Учитывая жару и влажный климат, все инфекции в Таиланде развиваются стремительно. Чтобы не подхватить какую-нибудь заразу, тщательно соблюдайте правила гигиены. Почаще мойте руки, особенно перед тем, как взять в них продукты. Находясь на экскурсии, в общественных местах или транспорте, где приходится браться за перила и поручни, почаще обрабатывайте руки санитайзером или антибактериальными салфетками", — подчеркнул Сапрыкин.



Ранее из исследования «ЕВРОИНС» стало ясно, что российские туристы чаще всего сталкиваются с разного рода заболеваниями в Юго-Восточной Азии. При этом наибольшее количество страховых случаев за первую половину текущего года зарегистрировано в Таиланде.