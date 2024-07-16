«Америка вынудила грустить»: туристка рассказала о своей поездке в США

Путешественница Марина Ершова побывала в США и описала поездку фразой «Америка вынудила грустить». Своим мнением она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

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По словам автора публикации, знаменитая Аллея Славы вызвала у нее культурный шок. Улица оказалась грязной и переполненной туристами и продавцами. Кроме того, к известной надписи HOLLYWOOD нельзя добраться на машине, а стоянки даже под холмами запрещены.

Разочарованием для Ершовой стали и местные заведения общепита.

«Заходим в одно и сразу выходим. Запах бомжей перебил аппетит!» — заключила она.



Ранее эта же путешественница рассказывала, что для приезжих в Штаты самой «страшной» темой является медицина. Она отметила, что в стране нельзя вызвать врача на дом из-за простуды.