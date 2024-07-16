Туристка побывала в ОАЭ и описала поездку фразой «предпочту российские курорты»

Россиянка побывала в ОАЭ зимой и описала поездку фразой «предпочту Турцию и российские курорты». Своими впечатлениями от поездки она поделилась с порталом «Тонкости туризма», отзыв опубликован на платформе «Дзен».

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По словам автора публикации, она заселилась в отель Sheraton Abu Dhabi Hotel & Resort, в котором никто не говорил на русском языке. Кроме того, в номерах редко убирались.

«Частный пляж тоже не произвел особого впечатления: очень много людей, настолько, что яблоку негде упасть. Сам Персидский залив оказался безумно холодным», — заметила туристка.



Россиянку также смутили «люди со странной внешностью» на улицах Абу-Даби.

«В том числе те самые шейхи в свободных одеждах и обязательно сандалиях. Они разговаривают на совершенно далеком от нас языке, и мало кто хоть как-то знает английский. В менее благополучных кварталах можно заметить людей с каким-то неадекватным поведением, расширенными зрачками и курительными трубками», — рассказала она.



Еще одним разочарованием для путешественницы стали достопримечательности, которые она успела посетить. Она пожаловалась на огромные очереди к ним.

«Теперь я предпочту отдых в Турции или на российских курортах», — заключила туристка.



Ранее тревел-блогер Наталия Ансталь назвала Египет основной альтернативой отпуску в дорогой Турции. По ее словам, в формате «все включено» эта курортная страна идет наравне с Турцией.