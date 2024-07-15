Туристам с отмененных рейсов в Турцию предложат альтернативу

В туроператоре Pegas Touristik разъяснили, что предложат туристам, чьи туры в Турцию на прямых чартерных рейсах в Анталью из Архангельска не состоятся из-за досрочного снятия полетной программы.

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Последний в этом летнем сезоне перелет авиакомпании Southwind из этого города на турецкий курорт будет выполнен 22 июля, обратным рейсом туристов доставят с отдыха только до Москвы, в аэропорт Шереметьево.

По словам гендиректора Pegas Touristik Анны Подгорной, тем, кто ранее забронировал и оплатил туры, предложат выбрать турпакеты в Турцию с отправлением из российской столицы или других городов. Другой вариант – полный возврат денег без удержания фактически понесенных расходов (ФПР) туроператора.

Как рассказал порталу TourDom.ru один из подписчиков тг-канала «Крыша ТурДома», на самолетах Southwind из Архангельска в Турцию практически не было свободных мест. В Pegas Touristik подтвердили, что причина досрочного снятия полетной программы – не в недостаточной загрузке лайнеров, но в подробности вдаваться не стали.

На даты после 22 июля некоторые туроператоры предлагают GDS-туры из Архангельска в Турцию (авиабилеты на регулярные рейсы с пересадками в Москве приобретаются под запрос – в системах глобальной дистрибуции, и дополняются размещением, трансфером, другими услугами. – Ред.). Такие варианты турпакетов обходятся дороже, чем с чартерной перевозкой.