Визовые анкеты нескольких стран Шенгена теперь включают три пола

В обновленных бланках визовых анкет нескольких стран Шенгенской зоны теперь есть на выбор три пола. Об этом рассказали в ассоциации туроператоров России.

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На прошлой неделе пункт «иное» в графе «Пол» появился в визовых анкетах Италии и Венгрии. Теперь выбирать один из трех вариантов пола – мужской, женской и «иное» – могут и желающие получить испанский шенген.

«По мнению экспертов, в ближайшее время третий пол появится и в визовых анкетах других стран Шенгенской зоны», – отметили в АТОР.



Одновременно в графе «семейное положение» также произошли изменения. Классические варианты «холост» (не замужем)»/ «женат»/«в разводе»/«вдовец (вдова)», «не проживает с супругом (супругой)» и «зарегистрированное партнерство» дополнил еще один пункт – «иное».