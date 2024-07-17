Сексолог предупредил о главной опасности секса в Таиланде

Мужчинам-туристам, которые приезжают в Таиланд и хотят попробовать секс с местными девушками, стоит помнить о рисках получить некоторые заболевания, рассказала психолог и сексолог Александра Миллер в беседе с NEWS.ru. По ее словам, девушки, готовые на интимную связь, «работают» со всеми, кто к ним подходит, поэтому к вопросу контрацепции в этом случае стоит относиться особенно внимательно.

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"Если вы приезжаете в Таиланд, а это направление сейчас очень популярно, и хотите попробовать секс с местными девушками, есть несколько важных и опасных моментов. Самая главная проблема у таких туристов-экспериментаторов — заболевания. Причем заболевания привозят оттуда разные, и те, которые переносятся половым путем, и все остальные. Таких случаев много. Связано это с безответственностью в плане контрацепции", — рассказала Миллер.



Сексолог добавила, что при поездке в Таиланд лучше обезопасить себя. По словам эксперта, в отпуск стоит взять проверенного человека, который внушает уверенность в плане сексуальной безопасности.

Ранее секс-колумнист Алмара Абгарян заявила, что мужчины совершают две распространенные ошибки, которые лишают женщин оргазма. По ее словам, первая заключается в том, что партнеры слишком «быстро сдаются». Она призвала мужчин не пытаться уложиться в какой-то срок и понять, что у женского оргазма нет временных рамок.