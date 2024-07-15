Туристы из Москвы и Красноярска смогут улететь в Джакарту и Пусан через Китай

В Китае стало больше портов с шестидневным безвизовым транзитом для граждан России. К программе подключили аэропорты Синьчжэн в Чжэнчжоу в провинции Хэнань в 700 км к югу от Пекина, Санья на Хайнане и ж/д вокзал Мохань в Сишуанбаньна-Дайском автономном округе. Это значит, что пассажиры без лишних формальностей смогут до 144 часов находиться в провинциях Хэнань и Юнань, включая туристические города Лицзян, Дали, Пуэр и т. д.

Самолеты из Синьчжэн в Россию пока не летают, поэтому фактически воспользоваться новым вариантом можно только в Санье. Сюда отправляются рейсы «Аэрофлота» и «России» из Москвы и Красноярска. В аэропорте города Лицзян россияне смогут пересесть на самолеты до Джакарты (Индонезия) или Пусана (Южная Корея).

Безвизовый транзит позволяет туристам находиться в тех регионах Китая, где они делают пересадку. В Китае возможны несколько вариантов, поэтому туристы часто путаются в особенностях стыковок в воздушных гаванях КНР. Например, при 12-часовом стоповере сотрудники погранслужбы могут не выпустить пассажиров в город.

Если есть желание сделать остановку на ночь или прогуляться между рейсами, то лучше выбирать пункты, где на пересадку отводится 72 или 144 часа. Чтобы получить разрешение на выход из аэропорта, турист должен показать загранпаспорт и билет в третью страну. В некоторых регионах также просят предъявить бронь в отеле, где путешественник будет жить в период стыковки.

Ранее HotLine.travel разобрался в особенностях стыковок в китайских аэропортах.