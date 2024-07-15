Визы в Испанию нарасхват: семейным туристам сложнее оформить запись

В филиалах визового центра (ВЦ) Испании в Самаре, Нижнем Новгороде, Казани, Екатеринбурге и Ростове-на-Дону уже не первый месяц отсутствует возможность записаться онлайн на подачу документов в формате Family.

© tourdom.ru

Такой вариант предусмотрен для членов одной семьи, отправляющихся в туристическую поездку вместе. Однако при попытке найти свободные даты для записи в ВЦ неизменно выдается сообщение:

«Нет свободных слотов. Попробуйте снова через несколько дней».



Желающим оформить шенгенскую визу приходится записываться на подачу индивидуально. Слоты на ближайшие 2 недели, как правило, открываются по средам. При этом нет никакой гарантии, что всем планирующим совместную поездку удастся назначить визит в ВЦ в один день. Не исключена, например, ситуация, когда глава семьи и ребенок успели оформить запись, а супруга – нет, так как свободные временные окна на выбранную дату закончились. Всей семье остается лишь пытать удачу заново, в надежде, что в следующий раз повезет.

Корреспондент портала TourDom.ru связался по телефону с визовым центром Испании и поинтересовался, с чем связаны проблемы с записью. Оператор ответил кратко: