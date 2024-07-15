В АТОР дали совет обманутым Anex Tour туристам

Путешественникам, которых турагентство Anex Tour заселило в недостроенный отель на Пхукете, необходимо обратиться в суд, посоветовал вице-президент Ассоциации туроператоров (АТОР) по международному туризму Артур Мурадян. В беседе с NEWS.ru он уточнил, что, если права отдыхающих были нарушены, можно написать досудебную претензию. Как отметил эксперт, при неудовлетворительном ответе защищать свои права предстоит в суде.

Это частная деятельность туроператора Anex. Если турист чувствует, что его права были нарушены, он имеет право обратиться с досудебной претензией. В случае неудовлетворения ответом, полученным с данной претензией, он имеет право обратиться в суд за защитой своих прав. Данные ситуации происходят крайне редко среди туристов, — пояснил Мурадян.



Telegram-канал «SHOT Проверка» ранее сообщил, что туристы из Новороссийска купили у Anex Tour тур за 422 800 рублей в пятизвездочный отель в Таиланде. Путешественники пожаловались, что вместо обещанного отеля их заселили на стройку: там не было ни заявленного бассейна, ни одного холла, ни территории, где можно было прогуляться.

Житель Москвы до этого выиграл суд у турфирмы, которая сорвала его отпуск в Турции, а после отказалась возвращать деньги за путевку. Мужчина смог не только вернуть потраченные на несостоявшийся тур средства, но и получил компенсационные выплаты.