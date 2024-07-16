Азербайджан заявил о готовности развивать сотрудничество с РФ в сфере туризма

Азербайджан готов углублять сотрудничество с Россией в сфере туризма. Об этом ТАСС на Кавказском инвестиционном форуме (КИФ) сообщил заместитель министра экономики Азербайджанской Республики Сахиб Алекперов.

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"Что касается взаимоотношений между Россией и Азербайджаном, <…> главное здесь, конечно, взаимные инвестиции. <…> Думаю, что мы продолжим вкладывать инвестиции именно <…>, чтобы развивать туризм, потому что туризм - это тоже важное направление. У нас показатели ежегодно растут, здесь у нас потенциал огромный ", - сказал он.



Кроме того, Алекперов отметил, что Азербайджану необходимы крупные инвестиции для восстановления регионов, находившихся в оккупации.

"У нас приблизительно территория, которая равна территории <…> такого государства, как Ливан, полностью уничтожена во время оккупации. Мы освободили, очищаем от мин, строим новые города, новые села, туда требуется инвестиции. <…> Уже 24 проекта поступили от российских компаний, мы их изучаем, совместно прорабатываем", - добавил он.



В части развития транспортных коридоров Алекперов отметил, что уже построена дорога со стороны России до границы Ирана, также продолжается работа по Зангезурскому коридору.

"Договорились с Ираном, на реке Аракс построим сейчас мост и по территории Ирана будет такая ветка, сдвоенная <…> ветка. И через Зангезур в будущем, и уже через три года, может, даже еще раньше, эта линия тоже заработает [Зангезурский коридор]", - сказал Алекперов.



Ранее на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Казахстане президент России Владимир Путин сообщил, что товарооборот между двумя странами достиг $4 млрд, а инвестиции РФ в экономику Азербайджана составили $6 млрд.

О форуме

Кавказский инвестиционный форум (КИФ) проходит в Грозном. В 2023 году мероприятие посетили более 3 тыс. участников, были подписаны соглашения на более чем 150 млрд рублей. Цель Кавказского инвестиционного форума - реализация инвестпотенциала Северо-Кавказского федерального округа и повышение устойчивости его социально-экономического развития. Организатор КИФ - Фонд Росконгресс при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации. ТАСС выступает генеральным информационным партнером мероприятия.