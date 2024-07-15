«Аэрофлот» подгадал с прямыми рейсами в Сейшелы к сезону свадебных туров

Лето на Сейшелах считают высоким сезоном, но благодаря стабильно теплой погоде и обилию солнечных дней отдыхать можно в любое время года. Редакция обобщила информацию о правилах въезда, стоимости авиаперелета и туров, а также об особенностях использования карт UnionPay.

© tourdom.ru

Сейшелы: нужна ли виза

Для отдыха на Сейшелах россиянам предоставлен безвизовый въезд на 30 дней. При регистрации на авиарейс и пересечении границы необходимо, кроме загранпаспорта, предъявить QR-код, который присылают после заполнения онлайн-декларации Travel Authorisation. Несовершеннолетние дети могут быть вписаны в паспорт родителя с обязательной фотографией.

За ребенка процедуру регистрации выполняют родители, на иммиграционном портале возможно сразу оформить группу до 6 человек. Услуга платная, при перелете на рейсе «Аэрофлота» сервисный сбор входит в стоимость авиабилета.

Специально для граждан России сделано временное исключение из правил – при отсутствии необходимой банковской карты оплатить по 20 евро за каждого человека можно по прилете. Туристу при этом также необходимо внести данные в электронную декларацию и получить индивидуальный номер – только с ним посадят на борт самолета, а в аэропорту Маэ выдадут заветный QR-код.

Иммиграционную службу интересует информация о поездке, бронь отеля или туристический ваучер и личные данные. Срок действия загранпаспорта не определен, и туроператоры советуют иметь в запасе на момент выезда 3 месяца. Туристам надо быть готовым к взиманию в отеле экологического сбора – тариф зависит от количества номеров.

Сейшельские острова: варианты перелетов

С начала октября рейсы на Сейшелы возобновляет «Аэрофлот» из Шереметьево. Стоимость прямых перелетов до Маэ 5 октября и обратно в Москву 16 октября – от 80 тыс. руб. с ручной кладью 10 кг. Доплата за багаж – 14 тыс. Дорога занимает около 9 часов.

На эти же даты возможно улететь за 70 тыс. руб. с багажом из Домодедово на самолетах Ethiopian Airlines через Аддис-Абебу. В пути придется провести в 2 раза больше времени.

Из Санкт-Петербурга round trip на 5–16 октября – от 116 тыс. руб. с включенным багажом на рейсах Emirates со стыковкой в Дубае. На весь маршрут запланировано 14 часов.

На новогодние праздники перелет Москва – Маэ на прямых рейсах «Аэрофлота» стоит подороже. Например, с отправлением 21 декабря и возвращением 4 января – от 93 тыс. руб. и плюс 17 тыс. за багаж, если покупать уже сейчас. На стыковочных рейсах Ethiopian Airlines были билеты от 75 тыс. руб. с багажом туда-обратно на 20 декабря и 3 января.

Количество авиабилетов и их стоимость в свободной продаже зависит от уровня бронирования туроператорами под свои турпакеты.

Сейшелы: туры из Москвы

Турпакеты на Сейшелы на прямых и стыковочных рейсах сформировало несколько ведущих туроператоров. Для ориентирования в ценах посмотрели на поисковике предложения на октябрь и Новый год в популярные «пятерки» с отправлением из Москвы.

С 5 октября тур на 7 ночей для двоих с завтраками – от 457 тыс. руб. в Kempinski Seychelles Resort в номере superior и от 415 тыс. – в Fishermans Cove Resort. Недельная поездка с вылетом 6 октября в Hilton Seychelles Northolme Resort & Spa – от 465 тыс. руб. на двоих на ВВ и заселением в king sunset villa.

Такой же турпакет в Hilton Seychelles Northolme на 26 декабря обойдется от 684 тыс. руб. Отдых в Kempinski Seychelles с 28 декабря на 9 ночей – от 820 тыс. руб., а в Fishermans Cove с 26 декабря на 8 ночей – от 609 тыс. руб. Все турпакеты на двоих с завтраками.

На новогодние даты размещение в премиальных отелях стоит 1–2,5 млн руб. на двоих – с питанием от ВВ до «все включено» на 7–10 дней. При этом в июле отдохнуть неделю в пятизвездочных отелях возможно от 200–300 тыс. руб.

Погода на Сейшелах: зима и лето

В июле на календаре Сейшел – зима, как и во всем южном полушарии. На острове Маэ по прогнозу в июле-августе – переменная облачность, в отдельные дни – небольшие дожди, днем 28 °C и 24 ночью. По долгосрочным наблюдениям в октябре ожидают преимущественно солнечную погоду, а в декабре вновь начнутся осадки. Воздух прогреется до 30 °C, а ночью также примерно на 4 °C меньше.

Отдыхающие летом на тропических курортах туристы предлагают не ориентироваться на сводки метеорологов.

«За неделю, что мы здесь, погода распределялась примерно так: солнце, пасмурно, дождь весь день, пасмурно, солнце, пасмурно, солнце», – сообщили 9 июля в телеграм-канале, посвященном Сейшелам.



При этом отметили, что в пасмурные часы вполне можно купаться и загорать.

Про остров Праслин рассказали, что в июле дождь начался только вечером 7-го числа, а затем тропические ливни шли весь следующий день, и снова жарило солнце.

Смену ветров на разных островах кайтеры и сёрферы предпочитают ловить с ноября, про сентябрь-октябрь известно, что это лучшее время для подводного плавания. Молодожены часто также выбирают октябрь для свадебного путешествия на Сейшелы, как выяснил туроператор.

UnionPay: карты или наличные

Россияне на Сейшелах оплачивали покупки картами UnionPay не попавших под санкции банков и снимали в АТМ наличные сейшельские рупии. Пластик от Россельхозбанка и Газпромбанка принимали на островах Маэ, Праслин, Ла-Диг, в некоторых точках транзакции не проходили.

Чтобы отдыхать без проблем, лучше прихватить с собой наличную валюту. Турист заметил в аэропорту Маэ интересную ситуацию: в обменнике в центре зала за 1 доллар давали 14,6 рупии и стояла очередь. В соседнем киоске при курсе 14,7 – никого. Оказалось, что там была комиссия, которую компенсируешь при обмене 1,5 тыс. долларов.

В столичном городе Виктория обменные пункты есть, к примеру, у центрального рынка, на пляже Бо-Валлон, как вариант – найти банк или лавочку, где индус-хозяин предложит неплохой курс. Доллары-евро принимают в отелях, ресторанах, магазинах, ими возможно заплатить за экскурсии и такси. Сдачу, как правило, дают в местных дензнаках.

В официальных обменниках и банках не принимают купюры в 500 евро и доллары до 2009 года выпуска. Среди советов – сдать банкноты старого образца в «дальнем» обменном пункте аэропорта с дисконтом 10% или пройтись по частникам.

Ранее «ТурДом» писал, что «Аэрофлот» начинает полетную программу в Маэ с 2 октября и у туристов уже есть возможность бронировать туры на Сейшелы на прямых авиарейсах.