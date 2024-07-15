Эксперт назвал три направления, которые могут заменить подорожавшую Турцию

Египет, ОАЭ и Венесуэла являются заменой подорожавшей Турции, заявила руководитель турфирмы, тревел-блогер Наталия Ансталь в беседе с NEWS.ru. По ее словам, в Египет сейчас летит большое количество туристов, а ОАЭ привлекают своим качеством сервиса.

© unsplash

"В этом сезоне некоторых туристов от Турции отталкивает иногда необъективно завышенная цена. Действительно, в этом году ценник серьезно вырос. Альтернативным направлением могут стать Арабские Эмираты, лететь туда чуть дольше, чем в Турцию. ОАЭ заманивают туристов высоким качеством сервиса, даже если это отель три звезды. Единственное, там не будет такой развлекательной программы, как в отелях Турции или Египта", — отметила эксперт.



По словам Ансталь, отели Египта сейчас также работают над улучшением качества обслуживания и качеством питания, где-то проводятся реновации. Страну за последние два года посетило большое количество европейцев, поэтому Египет теперь активно стремится повысить свой уровень, отметила блогер. По ее словам, сейчас набирает популярность такое направление, как Венесуэла. Туристы возвращаются оттуда с положительными эмоциями, добавила она.

Ранее из исследования «ЕВРОИНС» стало ясно, что российские туристы чаще всего сталкиваются с разного рода заболеваниями в Юго-Восточной Азии. При этом наибольшее количество страховых случаев за первую половину текущего года зарегистрировано в Таиланде.