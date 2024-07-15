Китай добавил три въездных порта в программу шестидневного безвизового транзита

Китай добавил три въездных порта в рамках программы шестидневного безвизового пребывания для пассажиров, направляющихся в третьи страны или регионы через территорию КНР. Об этом сообщило Государственное иммиграционное управление КНР.

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В программу добавлены международный аэропорт Синьчжэн города Чжэнчжоу (провинция Хэнань в центральной части Китая), международной аэропорт Саньи города Лицзян (юго-западная провинция Юньнань), а также юньнаньский железнодорожный вокзал Мохань в Сишуанбаньна-Дайском автономном округе.

Пассажиры, остановившиеся в Чжэнчжоу для пересадки, могут находиться на территории провинции Хэнань в течение 144 часов без визы. Путешественники, прибывшие в специальные порты провинции Юньнань, могут находиться на территории установленных девяти административно-территориальных единиц региона, включая административный центр Куньмин, туристические города Лицзян, Дали, Пуэр и другие.

Теперь число въездных портов с безвизовым транзитом увеличилось до 37. Программа распространяется на Пекин, Шанхай, Тяньцзинь, Гуанчжоу и другие города Китая.

Безвизовый транзит разрешен гражданам 54 государств, включая Россию и Белоруссию. На руках у пассажира должны быть действующий загранпаспорт и стыковочный билет.