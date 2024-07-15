«Калаши, специи и моча»: турист поделился впечатлениями о Пакистане

Российский тревел-блогер поехал в Пакистан и описал первое впечатление от страны фразой «пахло гарью, выхлопами, специями, мочой». Своими наблюдениями он поделился в личном блоге под названием TravelManiac на платформе «Дзен».

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«Потом, в этот и следующие дни, я видел много вооруженных людей на улицах города и дорогах. Военные, полиция, какие-то внештатники с "калашами" или кобурой на поясе», — рассказал автор публикации.



Ранее этот же тревел-блогер рассказал, чем его удивила эта мусульманская страна. В первую очередь он обратил внимание, что жители Пакистана говорят по-английски хорошо и без акцента.