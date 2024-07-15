Коралловые рифы и гигантские черепахи: как и куда съездить в Африке

Аналитики сделали подборку самых интересных туристических направлений в Африке. RT ознакомился с результатами исследования.

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Как отметили эксперты «Яндекс Путешествий», Танзания привлекает туристов своей природой и комфортным пляжным отдыхом.

«Сафари в Танзании — одно из самых захватывающих. На территории страны расположены всемирно известные национальные парки, такие как Нгоронгоро, Серенгети, Килиманджаро, а также знаменитые озера Танганьика и Виктория», — отметили в сервисе.



Тем, кого интересует пляжный отдых, специалисты порекомендовали посетить Занзибар.

«Для отпуска с детьми лучше выбирать северное побережье архипелага — у него более пологий вход в воду. Восточный берег лучше выбирать для дайвинга — там много коралловых рифов, а ветреная южная сторона идеально подходит для сёрфинга», — добавили в компании.



Кроме того, эксперты порекомендовали обратить внимание на то, что в Танзанию нужна виза — её можно оформить по прилёте в аэропорту или заранее онлайн.

«Также не забудьте уточнить правила транзита страны, через которую будет осуществляться стыковочный рейс. Двухместный номер в трёхзвёздочном отеле Дар-эс-Салама за одну ночь будет стоить от 2,3 тыс. рублей», — разъяснили специалисты.



Помимо этого, аналитики включили в список Сейшелы —архипелаг из 115 островов, расположенный в Индийском океане к востоку от Африки.

«Сейшелы известны своей уникальной флорой и фауной — туда едут, чтобы полюбоваться гигантскими валунами, сейшельскими пальмами и гигантскими черепахами. Ещё одна особенность — кристально чистая вода, поэтому туристам предлагают поплавать на прозрачных каяках, чтобы можно было наблюдать за рыбками прямо под ногами», — говорится в исследовании.



Отмечается, что в столице островов Виктории можно остановиться в двухместном номере четырёхзвёздочного отеля по цене от 23,2 тыс. рублей за ночь.

Также в подборку направлений включена ЮАР.

«Из популярного среди туристов города Кейптауна можно отправиться на популярные пляжи Милнертон или Кампс-Бей, добраться до знаменитого мыса Доброй Надежды, посетить винодельню и, конечно же, поехать на сафари. Для въезда в ЮАР туристам из России виза не нужна. Путешественники могут останавливаться на срок не более 90 дней в пределах одного года. Ночь в двухместном номере трёхзвёздочного отеля в Кейптауне стоит от 3 тыс. рублей», — рассказали в сервисе.



Также аналитики посоветовали посетить Ботсвану. Одна из главных достопримечательностей страны — дельта Окаванго.

«Это такая пустыня, пронизанная сетью каналов, островками и травянистыми поймами. Здесь за природой можно наблюдать с необычной лодки мокоро. В Габороне ночь в двухместном номере трёхзвездочного отеля стоит от 3,4 тыс. рублей», — отметили они.



Российским туристам доступен безвизовый въезд в Ботсвану на срок до 90 дней, уточнили специалисты.

Ранее опрошенные RT аналитики представили данные о самых популярных направлениях для летнего отдыха россиян.