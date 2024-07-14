Водопад Шаки и святилище Караундж: что посмотреть на юге Армении?

В этом году туроператоры предлагают туристам двухдневные туры на юг Армении в Сюник. Основная целевая аудитория – путешественники, которые хотят посмотреть всю республику целиком, от севера до юга, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Арпи Меликян.

Водопад Шаки расположен посреди глубоких ущелий, узких гротов и высоких скальных ниш. Он окружен обильной зеленой растительностью. Именно поэтому в жаркое время года это место – настоящий оазис. Даже в воду окунаться необязательно – брызги водопада создают приятный микроклимат.

«Здесь очень много интересных мест, поэтому мы приехали на несколько дней, чтобы успеть все посмотреть. У нас ребенок – любительница воды, думаю, она тут с удовольствием еще часик бы поиграла, если бы мы ее пустили в воду», – поделилась туристка из России Мария Капшена.



Привлекают эти места не только красотой своей природы, но и древнейшими архитектурными памятниками. Один из самых заметных – Караундж. Его еще называют армянским Стоунхенджем. Одни исследователи полагают, что на этой территории во II-III тысячелетиях до нашей эры существовало святилище круглой формы, посвященное главному божеству древних армян – богу солнца Ару. Другие считают, что памятник значительно старше и представляет собой древнейшую обсерваторию. По мнению ряда ученых, отверстия в камнях использовали для изучения звезд.

«Парис Геруни – известный армянский астрофизик – организовал очередную научную экспедицию для исследования в 1994 году. Экспедиция показала, с какой точностью, были расположены каменные глыбы и рассчитаны отверстия в них, спроецированные на небо», – рассказал руководитель историко-культурного заповедника «Поселение Зорац Карер» Арам Давтян.



Еще у туристов популярна канатная дорога «Крылья Татева» – одна из самых длинных в мире. На высоте птичьего полета пассажиры проводят 11 минут. Благодаря ей Татевский монастырь ежегодно посещают около 150 тысяч паломников и туристов.

Двухдневная поездка в Сюникскую область обойдется примерно в 45 тысяч драмов или в 11 тысяч рублей. В стоимость входит питание, проживание, трансфер и гид. Действуют как индивидуальные, так и групповые туры.