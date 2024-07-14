Отправившиеся на отдых в Египет россияне остались без багажа

Отдыхающие из РФ, улетевшие в Шарм-эль-Шейх в субботу, уже сутки не могут найти свой багаж. Рейс Red Sea Airlines 4S 3112 13 июля прилетел из Москвы практически без чемоданов туристов. Об инциденте в редакцию TourDom.ru сообщили пассажиры, находившиеся на борту:

© tourdom.ru

«На багажной ленте многие не обнаружили своих сумок. Пришлось ехать заселяться в отели без всего. Повезло тем, кто что-то из вещей первой необходимости взял в ручную кладь».



Подтверждают проблему и другие туристы, обсуждающие произошедшее в соцсетях:

«Не можем ни искупаться, ни переодеться. У нас все в чемоданах осталось».



По их оценке, багаж по прилете египетской авиакомпании в Шарм-эль-Шейх получили лишь человек 20. Причем сам процесс разгрузки вещей в Шереметьево происходил у них на глазах:

«Мы должны были улететь в 02:30, но долгое время не отъезжали со стоянки. Уже спустя час на борту начали раздавать еду и напитки. Мы поняли, что происходит что-то неладное. Потом уже увидели в иллюминатор, как наш багаж разгружают. Мы простояли 3 часа на аэродроме в духоте. Никто не объяснял причин задержки».



Туристы предполагают, что вместо багажа на борт был взят какой-то иной груз.

«В аэропорту наши посадочные взяли и приклеили к себе на листок. Собрали номера телефонов и название отелей. Пообещали, что первым же рейсом их отправят к нам и развезут по отелям, но спустя сутки ничего не изменилось».



Ранее TourDom.ru писал, что туристка больше месяца не может вернуть потерянный багаж.