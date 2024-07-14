Минтранс не нашел очередей туристов в Шереметьево

Министерство транспорта РФ накануне провело выездное совещание в Шереметьево после сообщений от туристов об очередях. Информация о проведении проверки появилось на официальных ресурсах ведомства поздно вечером. По результатам оперативного выезда ведомство пришло к выводу, что администрация гавани и «Аэрофлот» обеспечивают работу аэропорта в плановом режиме.

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Время прохождения досмотров на входной группе терминала B соответствует общепринятой практике. В утренние часы, по подсчетам ведомства, она не превышает 15 минут. Количество стоек для регистрации достаточно, и даже есть их резерв. Правда, ранее «Аэрофлот» утверждал, что использует все стойки во время пиковых периодов нагрузки.

Роста жалоб со стороны пассажиров в Ространснадзор и Росавиацию Минтранс не зафиксировал. Тем не менее Шереметьево поручили проработать дополнительные меры для ускорения обслуживания.

Туристы со скепсисом отнеслись к отчету министерства: «Всё как мы любим: собрать совещание и зафиксировать, что жалоб нет», – обсуждают новость подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома». «Да как так? Есть очереди и на прилет, и на вылет! Просто их удобно не замечать», – пишут пассажиры, которые были в аэропорту в последние дни. «Ну вот видите, всё хорошо, а вы переживали. Просто не верьте глазам своим!» – иронизируют туристы.



Ранее TourDom.ru писал, что в аэропорту Шереметьево скопились огромные очереди на регистрацию.