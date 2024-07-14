Россиянку шокировала одна особенность американцев

Путешественница Марина Ершова побывала в США и пожаловалась на ленивых американцев, которые не любят ходить пешком. Своим мнением она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

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По словам автора публикации, у американцев абсолютная зависимость от автомобилей.

«Это же кошмар какой-то! Даже собаку выгуливают из окна машины! А мы, бедные русские души, привыкли ножками топать, да еще и с удовольствием», — написала блогерша.



Ранее эта же путешественница рассказывала, что для приезжих в Штаты самой «страшной» темой является медицина. Она отметила, что в стране нельзя вызвать врача на дом из-за простуды.