Таиланд ввел безвизовый режим для россиян

Таиланд с 15 июля установит для россиян и граждан еще 92 стран безвизовый режим при посещении страны сроком до 60 суток. Об этом информирует пресс-служба таиландского правительства.

"Премьер-министр собирается подписать в понедельник постановление о безвизовом режиме на срок продолжительностью 60 дней для граждан 93 стран", - отмечает пресс-служба таиландского кабмина.



В число указанных государств вошла и Россия.

Подчеркивается, что этим решением Таиланд продвигает свою мягкую силу, способствуя интересу туристов к путешествиям в азиатскую страну.

Напомним, что действующее межправительственное соглашение между РФ и Таиландом предусматривает возможность 30-дневного безвизового нахождения россиян в Таиланде. Причем с мая текущего года безвизовый режим для наших соотечественников, отправляющихся в Таиланд, увеличен до 60 дней. Более того, желающие могут на платной основе продлить безвизовый срок еще на месяц.