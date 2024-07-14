Туристы нашли скорпиона в чемодане после отпуска в Мексике
Пара британцев вернулась из отпуска в Мексике и нашла в своем чемодане ядовитого скорпиона.
Мужчина смог аккуратно накрыть скорпиона стаканом, а потом переложить его в контейнер для еды. После этого пара вызвала специалистов.
«Я позвонил в зоопарк, который работает с неместными видами и рептилиями, и они хотели отправить его своей команде для проведения исследований», – рассказал Джон.
По мнению туристов, скорпион мог пробраться в сумку, когда они искали укрытие во время сильного шторма, передает The Mirror.
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