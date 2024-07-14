Туристы нашли скорпиона в чемодане после отпуска в Мексике

Пара британцев вернулась из отпуска в Мексике и нашла в своем чемодане ядовитого скорпиона.

© Mir24.TV

Мужчина смог аккуратно накрыть скорпиона стаканом, а потом переложить его в контейнер для еды. После этого пара вызвала специалистов.

«Я позвонил в зоопарк, который работает с неместными видами и рептилиями, и они хотели отправить его своей команде для проведения исследований», – рассказал Джон.



По мнению туристов, скорпион мог пробраться в сумку, когда они искали укрытие во время сильного шторма, передает The Mirror.

Ранее сообщалось, что жительница Москвы обнаружила в туалете у себя дома огромного удава. Змея сбежала от хозяйки из соседней квартиры по время чистки аквариума.