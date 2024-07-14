Женщина отдохнула в Абхазии и назвала главный минус страны

Россиянка отдохнула в Абхазии и назвала беспредел на дорогах главным минусом страны. Своими впечатлениями от поездки она поделилась с порталом «Тонкости туризма», отзыв опубликован на платформе «Дзен».

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«Постоянно в сводках новостей аварии (с туристическими автобусами в том числе). Переходя дорогу, тысячу раз осматриваешься, переживая за свою безопасность: как в машине, так и вне ее», — объяснила туристка.



Кроме того, по ее словам, испытанием становится переход границы по пути в Абхазию.

«Культура людей хромает. Все спешат пройти, из-за этого хамят, нарушают правила очередности, ругаются. В общем, неприятный осадок остается от всего действа», — написала автор публикации.



Ранее эксперт по туризму Николай Мельник признал Абхазию самой дешевой на сегодняшний день страной для отдыха. Стоимость путевок в республику с вылетом из Москвы начинается от 29 тысяч рублей на человека, сообщил турагент.