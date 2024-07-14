В Таиланде подпишут постановление о 60-дневном безвизовом режиме для россиян

Премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин 15 июля подпишет постановление о продлении безвизового режима для граждан 93 стран, в том числе и для россиян. Безвизовое пребывание будет увеличено с 30 до 60 дней, сообщает ТАСС.

В королевстве рассчитывают, что продление безвиза увеличит турпоток из России, которая является крупнейшим европейским туристическим рынком для Таиланда.

С начала года Таиланд посетили 940 тыс. российских туристов. До конца года ожидается, что число россиян, посетивших королевство, достигнет 1,7 млн человек, повторив рекорд 2013 года.

Согласно межправительственному соглашению России и Таиланда об условиях отказа от визовых формальностей при взаимных поездках, срок безвизового пребывания ограничен 30 днями. Однако таиландские власти регулярно разрешают туристам из России находиться в стране дольше.

Напомним, в 2023 году власти Таиланда решили продлить срок безвизового нахождения российских туристов в стране с 30 до 90 дней.