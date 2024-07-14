США вошли в первую десятку стран с самой дорогой питьевой водой

Россия заняла в этом списке 155-е место. В частности, 1,5 литра питьевой воды стоят в Америке в среднем 2 доллара 19 центов (восьмое место)​. На первом месте расположилось Монако — почти 6 долларов за тот же объём.

В Антигуа и Барбуда за 1,5 литра придётся выложить более 2,5 доллара, в ЦАР — почти 2,5 долларов, в Коста-Рике — около 2 долларов и столько же в Исландии.

В целом в 77 странах за 1,5 литра пресной воды придётся отдать более одного доллара, сообщает РИА Новости. В России, Белоруссии и Китае 1,5 литра стоят в среднем полдоллара.

Между тем в список стран с самой доступной питьевой водой вошли Египет (0,18 доллара) и Ливия (0,24 доллара).