Санья зафиксировал резкое увеличение потока туристов из России

Китайский курортный город Санья в провинции Хайнань в этом году зафиксировал резкое увеличение потока туристов из России. Об этом сообщила газета «Хайнань жибао», передает ТАСС.

Авторы публикации обратили внимание, что в списке наиболее популярных ключевых фраз китайского сервиса микроблогов Sina Weibo на текущей неделе оказались «Россияне заполонили Санью» и «Российские туристы хвалят Санью». Как уточняется, российские туристы отдают предпочтение не только пляжному отдыху, но и оздоровительному туризму, в том числе проявляют интерес к традиционной медицине и физиотерапии.

По данным властей провинции, в январе-мае Хайнань посетили 422 тысячи иностранных туристов — в 3,8 раза больше, чем за аналогичный прошлогодний период. Поток россиян вырос в 13 раз, до 39 тысяч человек. Большинство из них приезжают в Санью. Согласно официальной оценке, Россия — это ключевой источник въездного туризма провинции.