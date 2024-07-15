Из аэропорта Владивостока запустили первые рейсы в китайский Хайлар

Первые прямые рейсы открылись из Международного аэропорта Владивосток в китайский город Хайлар. Рейсы будут чартерными, сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта.

© unsplash

"Прямые рейсы в Хайлар выполняются впервые. Это чартерные рейсы, которые будет выполнять китайский перевозчик, авиакомпания Tianjin Airlines, по средам и воскресеньям", - рассказали в пресс-службе воздушного порта.



Там добавили, что рейсы будут ночными: прилет во Владивосток в 00:05 по местному времени (17:05 мск), вылет в КНР - в 01:15 (18:15 мск). Полеты выполняет воздушное судно Embraer 190.

О Хайларе

Город Хайлар расположен во Внутренней Монголии (КНР). В нем находится несколько популярных туристических достопримечательностей: Национальный лесной парк Хейлара, Древний город Хуранбера и исторический музей. Хайлар - побратим забайкальского города Читы.