Туристам предлагается слетать из Москвы в Таиланд менее чем за 45 тысяч рублей

В системах онлайн-бронирования замечены доступные по цене варианты авиаперелетов из Москвы в Бангкок. Недорогие авиабилеты в столицу Таиланда предлагают китайские авиакомпании.

© tourdom.ru

Так, с 21 августа туда, 2 сентября обратно можно слетать по маршруту стыковочными рейсами China Southern Airlines за 44,5 тыс. руб., багаж включен в стоимость (здесь и далее указаны наличие и тарифы, актуальные по состоянию на 18:00 13 июля. – Ред.). Пересадка в Гуанчжоу на обратном пути составит 17 часов, можно забронировать гостиницу в городе, воспользовавшись безвизовым транзитом.

Варианты за ту же цену есть на даты с 20 августа по 3, 4 и 5 сентября, с 21 августа по 4 сентября, с 27 августа по 5 сентября.

Те, кто предпочитает короткие стыковки, могут воспользоваться предложением другой китайской авиакомпании, China Eastern Airlines. Перелет из Москвы в Бангкок обойдется на 12 тыс. руб. дороже, но пересадка в Шанхае на пути туда составит всего полтора часа, обратно – 2 часа.

Рейсы до Бангкока удобны туристам, отправляющимся отдыхать на курорт Паттайя, трансфер из аэропорта Суванабуми занимает примерно 2 часа. Кроме того, прилет в столицу Таиланда подходит тем, кто направляется на остров Чанг, – добраться можно как автотранспортом, так и внутренним рейсом до города Трат, далее – паромом. Также из Бангкока самолеты летают на популярный островной курорт Самуи, где, кстати, сезон дождей обычно приходится не на летние месяцы, а на период с октября по декабрь.