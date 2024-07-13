Туристка раскритиковала отдых в Казахстане

Группа туристов из России, которая отправилась в автомобильное путешествие по Казахстану, поделилась своими впечатлениями от поездки.

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Несмотря на интересную программу, участницы поездки были разочарованы рядом факторов, включая высокую стоимость отдыха. Особенно неожиданным для них оказался пограничный контроль на казахстанской стороне, который был менее строгим по сравнению с российской границей. Во время поездки они успели посетить озеро Бурабай и столицу Казахстана — Астану.

Однако, впечатление от Астаны было смешанным из-за соседства современных кварталов с небоскребами и старых советских построек, что создавало ощущение незавершенности. Основным разочарованием для туристов стали высокие цены, несмотря на то, что ассортимент товаров в магазинах был почти таким же, как в России.

Также одна из туристок отметила, что широкое использование русского языка в Казахстане не позволяло им полностью почувствовать себя за границей.