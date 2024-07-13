Российские туристы стали бронировать туры на Хайнань в 13 раз чаще

Российские туристы едут на Хайнань. Туры на этот китайский остров стали бронировать в 13 раз чаще. По данным местного департамента туризма, в январе-мае здесь побывали 39 тысяч россиян. Между тем поток наших туристов мог бы быть еще в десятки раз больше, утверждает вице-президент Альянса туристических агентств России, генеральный директор туристической сети «Розовый слон» Алексан Мкртчян:

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Алексан Мкртчян, член президиума Альянса туристических агентств, генеральный директор турсети «Розовый слон»:

«То, что сейчас творится по направлению Хайнань, нормальными словами описать нельзя. До ковида россияне летали из 15 городов на Хайнань, более 700 тысяч россиян прилетали на Хайнань ежегодно. То, что мы видим сейчас, 30-40 тысяч россиян, которые летают только в один аэропорт «Санья», хотя три международных аэропорта находятся на Хайнане, но сейчас у нас есть вылеты только из Москвы одной компанией. Это неправильно, естественно, мы ждем, как и до ковида, вылеты минимум из всех миллионников, плюс, если мы говорим о Дальнем Востоке, Восточной Сибири, то даже из таких городов, как Иркутск, там, где нет миллиона человек, можно смело ставить Хайнань. Сейчас Россия является одним из аутсайдеров по потоку въездному на Хайнань, потому что китайские власти не дают разрешения на перелеты из российских городов, летает одна авиакомпания, хотя раньше летали больше десяти разных авиакомпаний на Хайнань. Естественно, нужно ставить больше рейсов, потому что спрос у россиян гигантский туда, и вообще въездной поток в Китай мог бы вырасти кратно, потому что все остальное мы уже исчерпали — Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Харбин — там дальше расти некуда. Основной потенциал роста российского рынка, это нужно, чтобы китайские власти открыли для разных российских компаний из разных городов Хайнань. Любой российский миллионник может ставить Хайнань, и он будет заполняться хорошо, потому что спрос большой. Это недорогой относительно пляжный отдых, купаться можно и зимой, что невозможно в континентальном Китае. Пляжный туризм, экскурсионный, лечебный туризм. Многие китайцы там знают русский язык, шопинг хороший там, поэтому на этих четырех китах — экскурсии, пляжный отдых, шопинг и лечение — и держится въездной туризм на Хайнань».



Департамент туризма, культуры, телерадиовещания и спорта провинции Хайнань отмечает, что большинство русских туристов приезжают в город Санья.

Он находится на берегу Южно-Китайского моря и характеризуется жарким летом и теплой погодой в остальные три сезона. 300 дней в году в Санье светит солнце.