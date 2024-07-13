Китайские и камчатские власти заключили соглашение о сотрудничестве в сфере туризма

В Петропавловск-Камчатском городском округе прошла встреча между председателем местной Гордумы Андреем Лимановым, заместителем главы города Сергеем Борискиным и гостями из города Фуюань, расположенном на территории Китайской Народной Республики.

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Оказалось, стороны организовали деловое мероприятие с целью достигнуть договоренности о взаимном развитии туризма между субъектами.

Власти решили помогать друг другу в туристическом направлении, а также успели затронуть темы образования, культуры и спорта.

Установить сотрудничество сторонам удалось путем обсуждения совместных планов по улучшению приема туристов в своих городах и странах в целом.

В конце встречи представители государств подписали соответствующее соглашение.

Глава российского города уже позаботился о том, чтобы через год в ходу был задействован прямой авиарейс между Камчаткой и Харбином (город в Китае).

Тем временем на Кубу прибыло самое большое количество туристов из России за последние полгода.