Названы страны, в которых российские туристы заболевают чаще всего

Российские туристы чаще всего сталкиваются с разного рода заболеваниями в Юго-Восточной Азии, следует из исследования «ЕВРОИНС», на которое ссылается ТАСС. Наибольшее количество страховых случаев за первую половину текущего года зарегистрировано в Таиланде.

На втором месте в антирейтинге по обращениям россиян находится Вьетнам, за ним — Шри-Ланка и Индонезия. В этих странах доля тех, кто обратился со страховым случаем, достигает порядка 2,65%.

Также в десятке стран-лидеров по заболеваемости туристов из России оказались Объединенные Арабские Эмираты и Куба с частотой инцидентов в 1,04%, за ними следуют Доминикана и Венесуэла (1,01%). В Турции и Египте этот показатель находится на уровне 0,9% и 0,84% соответственно.

Наиболее распространенными причинами обращений в страховую (38%) являются простудные и лор-заболевания. За ними следуют заболевания ЖКТ (18%), бытовые травмы и полученные в результате ДТП (15%). С ожогами от солнца и различными инфекциями обратились 12% и 9% россиян соответственно.

Недавно путешественники пожаловались на отдых в Крыму. Туристам не понравились грязные пляжи и высокие цены. Один из путешественников рассказал, что за полминуты пребывания в платном душе на пляже с него потребовали 20 рублей. Также гостей отталкивает обилие мусора и заполненность пляжей.