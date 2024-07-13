Таиланд лидирует по происшествиям с туристами из РФ в 2024 году

Страной - лидером по количеству страховых случаев с российскими туристами по итогам первой половины 2024 года стал Таиланд, основными причинами происшествий являются местный климат и рискованный способ передвижения на двухколесном транспорте. Об этом сообщила ТАСС директор филиала РСО "Евроинс туристическое страхование" Юлия Алчеева.

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"Исходя из частоты страховых случаев, в лидерах традиционно Таиланд. Причины - влажный тропический климат, перепад температур и окружение бактерий и вирусов, с которыми сталкиваются туристы. Следствие - острые заболевания и недомогания, связанные с акклиматизацией. Также часто встречаются бактериальные и вирусные инфекции", - сказала эксперт.



Второй основной причиной происшествий является рискованный способ передвижения на двухколесных транспортных средствах (мопедах, тук-туках), а также и пренебрежение элементарными средствами защиты при вождении. Вследствие этого в Таиланде фиксируются тяжелые последствия ДТП, среди которых преимущественно вывихи, переломы и черепно-мозговые травмы. Смертельных исходов за первое полугодие не было, рассказала Алчеева.

Помимо Таиланда лидерами по числу страховых случаев с туристами из РФ в первом полугодии стали Куба, Венесуэла, Доминикана, Вьетнам и Индонезия.

"На Кубе и в Венесуэле отметим высокую стоимость медицинских услуг - система здравоохранения монополизирована и ориентируется на расценки США", - объяснила эксперт.



Несмотря на существенно больший поток туристов в Турцию и Египет, в этих странах наименьшая частота страховых случаев. Есть единичные события со смертельными исходами по причине патологий и сердечно-сосудистых заболеваний. Преимущественно туристы обращаются за медицинской помощью из-за проблем с ЖКТ, ЛОР-заболеваниями и в меньшей степени из-за аллергии и солнечных ожогов, добавила она.

Случаи гибели туристов на отдыхе по причине травм, ДТП и утоплений фиксируются "крайне редко", и статистика не меняется год от года, отметила Алчеева. По данным компании, в первой половине 2024 года семь туристов утонули в море или бассейнах (в Турции, Таиланде, Египте, на Мальдивах и Кипре) и один выпал с балкона на Кубе.

"Смертей от насильственных преступлений среди наших застрахованных нет на всех направлениях выездного туризма. Это очень большая редкость, случается раз в несколько лет", - отметила эксперт.



Данные других компаний

По статистике "Росгосстраха", за год по количеству обращений по полисам страхования путешественников именно по серьезным диагнозам (пневмония, лихорадка денге, сильные гастроэнтериты с госпитализацией) лидируют Таиланд (314), Индия (297), Турция (196) и ОАЭ (128), сообщила ТАСС заместитель директора департамента методологии и андеррайтинга личного страхования страховой компании Ольга Купцова.

"Здесь, конечно, важно также учитывать популярность направлений среди страхующихся: Турция, ОАЭ и Таиланд в первой десятке и по числу оформленных полисов. По несколько десятков обращений по тяжелым случаям принято также из Абхазии, Египта, Вьетнама, Грузии, Индонезии, Шри-Ланки", - рассказала она.



По данным "Альфастрахование", по состоянию на март-июнь 2024 года чаще всего к специалистам с проблемами со здоровьем также обращались туристы в Таиланде (37% обращений). В Турции таких обращений 7%, в ОАЭ - 5%, в России - 4%. Самые частые причины обращений - ОРВИ, пищевые расстройства и травмы, сообщили ТАСС в пресс-службе страховой компании.