На Хайнане зафиксировали резкое увеличение потока туристов из России

Курортный город Санья в провинции Хайнань в 2024 году зафиксировал резкое увеличение потока туристов из России. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

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Авторы издания обращают внимание, что в списке наиболее популярных ключевых фраз китайского сервиса микроблогов Sina Weibo на текущей неделе оказались "Россияне заполонили Санью" и "Российские туристы хвалят Санью". Как уточняется, гости из РФ отдают предпочтение не только пляжному отдыху, но и оздоровительному туризму, в том числе проявляют интерес к традиционной медицине и физиотерапии.

Увеличению количества отдыхающих из России, как отмечается, способствовали меры властей по популяризации Саньи на международной арене. Для того, чтобы привлечь больше россиян и обеспечить им настоящий комфорт, власти провинции совместно с туроператорами постоянно работают над повышением качества и разнообразия услуг. Во многих местах появились двуязычные указатели на китайском и русском.

По данным департамента туризма, культуры, телерадиовещания и спорта Хайнаня, в январе - мае провинцию посетили 422 тыс. иностранных туристов - в 3,8 раза больше, чем за аналогичный прошлогодний период. Поток россиян вырос в 13 раз, до 39 тыс. человек. Большинство из них приезжают в Санью. Согласно официальной оценке, Россия - это ключевой источник въездного туризма провинции.

По словам сотрудников департамента, Хайнань продолжит содействовать повышению узнаваемости и росту популярности местных туристических брендов. Одновременно планируется наращивать сотрудничество с международными профильными организациями.

Санья - ведущий китайский курорт, где живут более 1 млн человек. В 2023 году его валовый продукт составил 97,13 млрд юаней (примерно $13,66 млрд), увеличившись на 12%. Среднегодовая температура воздуха в этом городе достигает 25,4 градуса по Цельсию, а протяженность береговой линии превышает 260 км. В прилегающей акватории насчитывается 19 бухт и примерно 40 пригодных для туризма островов - все это позволяет местной администрации успешно развивать яхтинг и пляжный отдых.