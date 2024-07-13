Стало известно, сколько человек посетили Хайнань по безвизовой программе

Свыше 146 тыс. человек посетили провинцию Хайнань в январе - июне по программе безвизового режима. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао" со ссылкой на официальные данные.

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Как уточняет издание, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года показатель вырос более чем в 13 раз. Согласно оценке миграционной службы региона, этому способствовало расширение с начала февраля списка целей для въезда, позволяющих иностранцу посетить остров без оформления соответствующего разрешительного документа. Помимо туризма, получения медицинских услуг и посещения родственников в указанный перечень входят участие в выставочных или спортивных мероприятиях, а также деловой визит.

Местные органы пограничного контроля по мере повышения эффективности контролирующих механизмов Хайнаньского порта свободной торговли ожидают роста безвизового потока. Ожидается, что благоприятными факторами для его увеличения станут цифровые технологии и оптимизация процедур.

1 мая 2018 года Хайнань ввел безвизовый режим для граждан 59 стран, включая Россию. Политика по упрощению и отмене ограничений на въезд проводится для стимулирования реформ и усиления открытости самой южной провинции Китая. Россияне могут находиться на острове без визы в течение 30 дней при условии бронирования путевки через турагентство.