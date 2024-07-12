Эксперты рассказали о четырех чартах в Таиланд зимой

Портал TourDom.ru продолжает обзор планов туроператоров по чартерной авиаперевозке в Таиланд из городов России на зимний сезон – 2024/2025.

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Прямые полетные программы из Красноярска заявлены в сотрудничестве с туроператорами у четырех авиакомпаний. AZUR air будет доставлять на Пхукет туристов Anex и «Интуриста», «Икар» – клиентов Pegas Touristik и Coral Travel, у Fun&Sun – чартерная цепочка на курортный остров Таиланда на лайнерах Red Wings, Библио-Глобус пользуется рейсами своего стратегического партнера по туристической авиаперевозке – «Аэрофлота».

Туры на курорт Паттайя предлагает Библио-Глобус – с перелетом «Аэрофлотом» до Бангкока, а также Pegas Touristik – на чартерах авиакомпании «Икар» в аэропорт Утапао.

Минимальная стоимость туров на Пхукет на новогодние даты – 204,9 тыс. руб. за двоих (здесь и далее указаны наличие и цены, актуальные по состоянию на 18:00 12 июля. – Ред.). За такую сумму предлагается провести 11 ночей в гостинице Red Planet Patong 3*, расположенной на пляже Патонг. Вылет из Красноярска 25 декабря.

Новогодние туры в отели 4* на популярном у российских туристов пляже Ката с вылетом 27 декабря стоят от 283,8 тыс. руб. за десятидневный отдых вдвоем.

Турпакеты в гостиницы 4* пляжа Карон предлагаются по ценам от 296,8 тыс. руб., если вылетать из Красноярска на 10 ночей 27 декабря.

Наиболее доступный по цене вариант новогоднего отдыха в Паттайе нам удалось найти с вылетом из Красноярска 25 декабря на 9 ночей. Тур в гостиницу D@sea Hotel, расположенную на пляже Джомтьен, обойдется в 232,9 тыс. руб.

Ранее мы писали, сколько стоят по акциям раннего бронирования новогодние туры в Таиланд с прямыми вылетами чартерными рейсами из Екатеринбурга.