Сколько ожидается российский туристов в Китае в 2024 году

1,5 млн российских туристов ожидают в Китае в 2024 году. Об этом пишет RT, ссылаясь на комментарий вице-президента Альянса туристических агентств Алексана Мкртчяна.

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«В Китай едут четыре категории людей. Первая, самая огромная: люди едут по бизнесу. Летят из разных городов: Москва, Санкт-Петербург, Сибирь, Дальний Восток. Потому что мы замещаем импортные товары китайскими. Люди едут на переговоры, по бизнес-делам», — поделился эксперт.



Во второй категории — жители Амурской области, Хабаровского и Приморского краев, которые пресекают границу на 1 – 3 дня. Третья категория — желающие отправиться на экскурсии по континентальному Китаю. На четвертом месте любители пляжного туризма, который стал возможен благодаря рейсам из Москвы на остров Хайнань.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что Нижний Новгород вошел в ТОП-25 самых популярных городов у китайских туристов.