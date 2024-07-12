Таиланд ввел на постоянной основе 60-дневный безвиз для российских туристов

Министерство иностранных дел Таиланда увеличило срок безвиза для российских туристов с 30 до 60 дней. Об этом в пятницу на конференции сообщила официальный представитель МИД Трейсури Тайсаранакул.

© tourdom.ru

Отметим, что согласно первоначальному договору между Россией и Таиландом граждане РФ могут находиться в королевстве без оформления визы только один месяц. В прошлом году этот период расширили до 90 дней, в мае сократили до 60, а с августа визовые преференции для россиян должны были закончиться.

Однако сегодня МИД объявил о глобальных изменениях в визовой политике. Так, список стран, чьи туристы имеют право отдыхать в Таиланде без дополнительного оформления документов, расширен с 57 до 93 государств. Однако главное, что срок безвиза для них на постоянной основе будет составлять не 30, а 60 дней. Причем такие послабления касаются всего перечня стран, в том числе и России.

Как пояснили в министерстве, официально изменения вступят в силу после публикации соответствующего документа в «Королевском вестнике». Выход таблоида намечен на 15 июля. По плану обновленная визовая политика должна еще больше стимулировать въездной турпоток и повысить лояльность иностранных путешественников к Таиланду.

Интересно также, что при 30-дневном безвизе россиянам разрешалось продлить его срок еще на месяц. Для этого туристу нужно было обратиться в иммиграционную службу с паспортом и заявлением, стоимость услуги – 1900 батов (около 5 тыс. руб.). Будет ли эта функция снова доступна гражданам РФ, пока не уточняется.