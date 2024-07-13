Лакшери-курорты в Грузии могут стать заменой Турции

Лакшери-курорты Грузии в будущем могут стать заменой Турции и Сочи, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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По данным Forbes Georgia, в следующем году в стране могут появиться пять новых отелей формата all inclusive. В них разместится 1055 номеров.

Таким образом Грузия постарается привлечь обеспеченных туристов из разных стран, в том числе и из России. Новый гостиничный комплекс рассчитан на клиентов с годовым доходом от 500 тысяч долларов (около 43,9 миллиона рублей в год).

Ранее стало известно, что в этом году россияне активнее выбирают Египет для традиционного летнего отпуска, спрос на курорты этой страны вырос на 20-25% по сравнению с прошлым годом, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».